Avanza seguridad: Municipio entregó 74 bonos de alto impacto en reconocimiento a policías

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, entregó 74 bonos de alto impacto a policías municipales, en reconocimiento a su destacada labor, compromiso y resultados en favor de la seguridad de las familias chihuahuenses.

Entre los hechos relevantes se encuentra la detención de una persona relacionada con múltiples robos a tiendas Oxxo, acción que representa un resultado favorable en materia de seguridad y contribuye a brindar mayor tranquilidad a la ciudadanía.

Asimismo, fueron reconocidas diversas intervenciones en las que las y los policías actuaron de manera oportuna para salvaguardar la vida de personas en crisis o en situaciones difíciles, evitando que atentaran contra su integridad.

La DSPM destacó que estos reconocimientos forman parte del compromiso de valorar el esfuerzo, la entrega y la vocación de servicio de quienes diariamente salen a las calles con la misión de servir y proteger a Chihuahua Capital.