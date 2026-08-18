Presenta Casa Chihuahua “Gawí, cuentos de la tierra” espectáculo de marionetas

Como parte de su programación cultural, Casa Chihuahua Centro de Patrimonio Cultural invita a disfrutar de “Gawí, cuentos de la tierra”, un espectáculo de teatro de marionetas a cargo de la compañía Fantasía Impromptu, inspirado en la tradición oral y la cosmovisión del pueblo rarámuri.

La presentación se llevará a cabo el próximo jueves 20 de agosto a las 19:00 horas, con la cual se busca acercar al público a la riqueza cultural de los pueblos originarios de Chihuahua a través del teatro y la narración.

La entrada será gratuita, mediante registro previo a través del sitio web de Casa Chihuahua: www.casachihuahua.org.mx/

“Gawí, cuentos de la tierra” presenta cinco relatos inspirados en leyendas ancestrales, la naturaleza y los animales, con un recorrido por elementos de la tradición oral rarámuri y su manera de comprender y relacionarse con el mundo.

Con el uso de las marionetas y la narración escénica, la compañía Fantasía Impromptu propone una experiencia para disfrutar en familia, al mismo tiempo que invita a reconocer, valorar y celebrar la diversidad cultural y el patrimonio de Chihuahua.

Casa Chihuahua invita a niñas, niños, jóvenes, familias y público en general a formar parte de esta presentación y descubrir las historias que forman parte de la memoria y tradición del pueblo rarámuri.