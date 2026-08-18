Cámaras y profesionalización fortalecen la actuación de policías en Chihuahua: DSPM

La profesionalización de los elementos y el uso de herramientas tecnológicas, particularmente las cámaras instaladas a bordo de las unidades, han contribuido a mejorar la actuación policial y también a respaldar a los agentes ante señalamientos ciudadanos, afirmó el comisario de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), Julio Salas en conferencia de prensa.

El jefe policiaco destacó que las cámaras se han convertido en una herramienta fundamental para documentar las intervenciones de los agentes y esclarecer denuncias relacionadas con su actuación.

Explicó que cerca del 70 por ciento de las denuncias presentadas por ciudadanos en contra de policías han podido ser revisadas mediante las grabaciones, encontrándose incluso casos en los que las imágenes muestran que quien incurrió en una conducta inapropiada fue el propio ciudadano y no el elemento policial.

“Las cámaras nos han dado un quitazo para defender al policía y eso se ha utilizado a favor de ellos”, señaló.

Sin embargo, Salas González reconoció que también existen casos en los que elementos pueden incurrir en abuso o uso excesivo de la fuerza, por lo que consideró necesario mantener los procesos de capacitación, profesionalización y supervisión.

En este sentido, destacó que el fortalecimiento de las condiciones laborales, los salarios y las herramientas de trabajo también forman parte de una estrategia integral para mejorar el desempeño de los policías y bomberos.

Añadió que contar con mejores condiciones laborales genera mayores incentivos para que los elementos cuiden su actuación, pues actualmente saben que una conducta indebida puede representar la pérdida del empleo, prestaciones, aumentos salariales y años de servicio.

El comisario aseguró que los resultados obtenidos hasta el momento son motivo de satisfacción, aunque advirtió que no existe espacio para el conformismo y que se continuará trabajando para mejorar los indicadores de seguridad y la actuación de los cuerpos policiales.

Finalmente, reconoció que ser policía o bombero implica desempeñar una labor compleja que en muchas ocasiones es relacionada únicamente con aspectos negativos, pero destacó que los elementos asumen su responsabilidad con compromiso y conscientes de las exigencias que implica su profesión.