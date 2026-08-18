En bodegas de Educación Estatal el 97% de Libros de Texto Gratuito

El secretario de Educación y Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez Dávila señaló que el 97 por ciento de los Libros de Texto Gratuito que se requieren para el ciclo escolar 2026-2027 ya se encuentran en el almacén general con lo cual, consideró que las autoridades están listas para el inicio de clases.

Mencionó que los libros deberán llegar a más de 5 mil 300 escuelas de los 67 municipios de la entidad, para dotar a más 650 mil estudiantes de nivel inicial, preescolar, primaria y secundaria.

A la fecha se dispone de 4 millones 437 mil 300 Libros de Texto Gratuito de un total requerido de 4 millones 490 mil 468 de unidades.

Asimismo, este martes se inició con la distribución de los libros hacia los 12 almacenes regionales ubicados en Bocoyna, Camargo, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, Guadalupe y Calvo, Guachochi, Juárez, Madera, Nuevo Casas Grandes, Ojinaga y Parral.

Desde los almacenes regionales, cada una de las escuelas recibirá los libros que requieren y una vez que inicie el ciclo escolar, se entregarán a las y los estudiantes.