Propone Joss Vega crear Comisión de Mujeres Jóvenes en el Consejo Estatal de la Juventud

La diputada Joss Vega, representante del Distrito 15 e integrante del Grupo Parlamentario del PAN, presentó una iniciativa para crear una Comisión de Mujeres Jóvenes dentro del Consejo Estatal de la Juventud, con el propósito de que sus necesidades y propuestas sean tomadas en cuenta al definir acciones y programas para este sector.

La reforma propone que esta comisión quede establecida de manera permanente en la Ley de Juventud. La propuesta parte de la experiencia de un Comité Temporal de Género que funcionó entre 2021 y 2023, pero que podía desaparecer con cada renovación del Consejo al no estar contemplado de forma permanente en la ley.

Vega explicó que en Chihuahua viven 605 mil 420 mujeres jóvenes, quienes representan el 48 por ciento de la población juvenil. La comisión permitiría abordar temas como violencia de género, discriminación y dificultades para acceder a espacios de liderazgo, además de recoger propuestas directamente relacionadas con las situaciones que enfrentan.

Si la reforma es aprobada, la Comisión de Mujeres Jóvenes deberá integrarse en el siguiente Consejo Estatal de la Juventud. Así, las jóvenes contarían de manera permanente con un espacio para plantear sus necesidades y participar en las decisiones públicas relacionadas con ellas.