Detienen a sujetos involucrados en homicidio en Ciudad Juárez

_-Plataforma Centinela fue clave para localizar a los presuntos responsables_

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por Gilberto Loya, en colaboración con Ejército y Guardia Nacional, dieron seguimiento a un hecho violento registrado en la colonia Misiones de Creel, en Ciudad Juárez, que derivó en la detención de Francisco Javier R.P, de 22 años, y César R.G, de 27 años, por su probable relación con el homicidio de una mujer y por el delito de desobediencia y resistencia de particulares.

Los hechos se registraron durante la madrugada del 17 de agosto, cuando se reportó la localización de una mujer sin vida al interior de un domicilio ubicado en el cruce de Barranca de Urique y Mina La Prieta, quien presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

En el lugar fueron localizados nueve elementos balísticos calibre 9 milímetros, mientras que, de acuerdo con el reporte inicial y con base en indagatoria, se obtuvieron características de un masculino que habría abandonado el lugar de manera pedestre.

Como parte del seguimiento al hecho, personal de la SSPE utilizó las herramientas de videovigilancia de Plataforma Centinela, mediante las cuales se observó que un masculino con características coincidentes se dirigió hacia el sitio donde posteriormente se registró el homicidio.

Asimismo, el sistema permitió observar nuevamente al individuo cuando se retiraba del lugar cargando un bolso con objetos, para posteriormente ingresar a un domicilio ubicado en las inmediaciones de Barranca de Urique y Quinta de Gameros.

Con esta información, se alertó a los policías de Despliegue que se encontraban en turno para implementar un operativo de búsqueda y localización, logrando ubicar a dos personas que coincidían con las características obtenidas durante el seguimiento.

Durante la intervención, los ahora detenidos adoptaron una actitud agresiva física y verbal hacia los elementos, motivo por el cual fueron detenidos por desobediencia y resistencia de particulares.

Debido a los indicios obtenidos durante el seguimiento de la Plataforma Centinela y su posible relación con el homicidio, ambas personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, autoridad que continuará con las investigaciones y determinará, conforme a derecho, su probable responsabilidad en los hechos.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado refrenda su compromiso de utilizar las capacidades tecnológicas y operativas de Plataforma Centinela para fortalecer la investigación y el seguimiento de hechos delictivos, así como para brindar herramientas que permitan a las autoridades esclarecer los acontecimientos y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.