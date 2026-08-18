Policía Municipal fortalece investigación y presume 65% de efectividad en carpetas

La Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) ha fortalecido su área de investigación para atender carpetas en coordinación con la Fiscalía General del Estado, alcanzando un porcentaje de resolución estimado de entre 60 y 65 por ciento en los casos que son canalizados a la corporación.

El jefe de las fuerzas municipales, Julio Salas explicó que la Policía Municipal cuenta con personal dedicado a labores de investigación y seguimiento, lo que permite atender una cantidad importante de expedientes y apoyar el trabajo de los agentes del Ministerio Público.

Señaló que, aunque existe coordinación permanente con la Agencia Estatal de Investigación, la corporación municipal cuenta con una mayor cantidad de personal desplegado en la ciudad, lo que facilita la atención y seguimiento de determinados casos.

Uno de los factores que ha permitido mejorar los resultados es el uso de tecnología para obtener información, identificar responsables y establecer objetivos prioritarios, particularmente relacionados con delitos como robo y homicidio.

Salas González detalló que la Fiscalía canaliza determinadas carpetas a la Policía Municipal para que sean investigadas durante periodos establecidos, con el objetivo de obtener resultados y contribuir a que los ministerios públicos puedan avanzar en los procesos correspondientes.

“Cerca de un 60, 65 por ciento” de las carpetas atendidas por la Dirección logran resolverse, afirmó.

El comisario agregó que una de las prioridades es desactivar a personas dedicadas al robo, principalmente aquellos casos de robo sin violencia, debido a que se busca evitar que los responsables continúen afectando a distintos sectores de la ciudad.

Además, destacó la coordinación con la Fiscalía para identificar objetivos prioritarios y ejecutar acciones que permitan disminuir la incidencia delictiva.

En cuanto a los llamados “picaderos”, informó que se han realizado intervenciones coordinadas en aproximadamente 14 puntos detectados como lugares relacionados con el consumo de drogas.

Las autoridades, dijo, mantienen la estrategia para intervenir estos sitios y evitar que se conviertan en puntos generadores de delitos, mediante acciones conjuntas entre las distintas corporaciones de seguridad.

Salas González sostuvo que la investigación, la tecnología y la coordinación institucional son elementos fundamentales para mejorar los resultados en materia de seguridad y llevar ante la justicia a quienes reinciden en actividades delictivas.