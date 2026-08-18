Irresponsabilidad de la Federación afectó ganadería chihuahuense, 2 años y medio sin exportación: De la Peña

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda reiteró que la irresponsabilidad del Gobierno Federal provocó el ingreso de la plaga de gusano barrenador al país, afectando con ello la ganadería chihuahuense, una de oas actividades más importantes por la derrama económica y la generación de empleos.

Dijo que ante los casos que se han confirmado en animales domésticos, se deberán reforzar los protocolos sanitarios y que acciones implementadas por la Federación como la dispersión de mosca estéril permita que los casos activos vayan a la baja.

De la Peña recordó que Chihuahua resistió la plaga del gusano por dos años más que en el resto del país e inclusive, primero se registraron casos en Texas.

No obstante, mencionó que el daño está hecho y que durante 3 años la frontera ha estado cerrada a la exportación ganadera, de la cual Chihuahua ocupaba el primer lugar.