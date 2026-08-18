Entérate de los precios que tendrá el Palenque de Expogan 2026

Del 22 de octubre al 01 de noviembre se llevará a cabo la edición 2026 de la Expogan para lo cual, la venta de boletos para los artistas anunciados comenzará el jueves 20 de agosto a las 10:00 horas.

Los conciertos estarán divididos en 4 zonas: Diamante, Oro, Plata y Bronce; el acceso será únicamente para personas mayores de 18 años:

* 22 de octubre – Óscar Maydon y Ovi: Diamante $3,500; Oro $3,200; Plata $1,500; Bronce $800.

* 23 de octubre – Los Tucanes de Tijuana: Diamante $4,700; Oro $4,300; Plata $2,200; Bronce $1,000.

* 24 de octubre – Marca Registrada: Diamante $3,500; Oro $3,200; Plata $1,500; Bronce $800.

* 25 de octubre – Grupo Elefante: Diamante $1,900; Oro $1,600; Plata $800; Bronce $400.

* 28 de octubre – Majo Aguilar: Diamante $1,500; Oro $1,200; Plata $600; Bronce $300.

* 29 de octubre – Generación R y exvocalistas de Banda El Recodo: Diamante $1,900; Oro $1,600; Plata $800; Bronce $400.

* 30 de octubre – Herencia de Grandes: Diamante $3,800; Oro $3,400; Plata $1,600; Bronce $900.

* 31 de octubre – Grupo Duelo: Diamante $4,700; Oro $4,300; Plata $2,200; Bronce $1,000.

Para el 01 de noviembre se contará un artista secreto que se dará a conocer en próximos días, así como el costo de los boletos.

Las entradas podrán adquirirse en distintos puntos de venta en Chihuahua, Cuauhtémoc y Delicias, además de la plataforma Boletón. También se habilitarán puntos de venta en la tienda de la Unión Ganadera y otros establecimientos que serán anunciados por el Comité Organizador.

Cabe señalar que el Palenque fue recientemente remodelado y ampliado en algunas áreas para mejorar la experiencia del publico asistente y entre uno de los cambios es la numeración de las butacas para evitar saturación y problemas de sobreventa.