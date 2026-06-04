Díaz-Canel acusa a EU de reforzar el bloqueo contra Cuba tras nuevas sanciones

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció este jueves que las nuevas sanciones anunciadas por Estados Unidos buscan endurecer el bloqueo económico contra la isla y aumentar el escenario de confrontación bilateral, luego de que el Departamento del Tesoro ampliara su lista de personas y entidades sancionadas.

En un mensaje difundido en la red social X, el mandatario cubano afirmó que el presidente estadunidense realizó nuevas declaraciones “amenazadoras” contra Cuba y cuestionó la decisión de incorporar a dirigentes, organizaciones y empresas cubanas a una lista que calificó de “ilegítima”.

“Esta ceguera política se añade a las medidas coercitivas aplicadas en las últimas semanas contra nuestro país, diseñadas para dañar al pueblo cubano”, señaló.

El Departamento del Tesoro añadió al propio mandatario cubano, a su esposa, a otras tres personas, familiares de Raúl Castro, y a cinco entidades de la isla —entre ellas el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba— a su Lista de Nacionales Especialmente Designados, mecanismo utilizado por Washington para imponer restricciones económicas y financieras.

El mandatario concluyó que “la agresividad y perversión del gobierno yanqui chocarán con nuestra decisión de enfrentar los peores escenarios y resistir la arremetida imperial”, en una nueva escalada del intercambio político entre Washington y La Habana.