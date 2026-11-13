Deuda pública, inseguridad, inflación y desempleo golpean a las familias mexicanas: Alex Domínguez

El incremento de la deuda pública nacional, el encarecimiento de los productos de la canasta básica, la inseguridad y la pérdida de empleos reflejan los graves desafíos que enfrenta México, situación que exige respuestas inmediatas y políticas públicas efectivas por parte del Gobierno Federal morenista, expresó Alex Domínguez, presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y diputado federal.

El legislador priista señaló que diversos indicadores económicos y de seguridad evidencian las dificultades que enfrentan millones de familias mexicanas para cubrir sus necesidades básicas, conservar sus empleos y desarrollar sus actividades cotidianas en condiciones de tranquilidad.

Destacó que, de acuerdo con las proyecciones presentadas en el análisis del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027, la deuda pública de México podría alcanzar los 21.666 billones de pesos, equivalentes aproximadamente al 55 por ciento del Producto Interno Bruto, lo que representa alrededor de 160 mil pesos por habitante.

Advirtió que el crecimiento del endeudamiento debe acompañarse de resultados tangibles en infraestructura, servicios públicos, seguridad, salud y desarrollo económico.

En materia de alimentación, señaló que durante octubre de 2026 la inflación general anual se ubicó en 3.75 por ciento, mientras que el incremento de la canasta alimentaria urbana alcanzó 5.9 por ciento y la rural 5.6 por ciento.

El dirigente estatal del tricolor explicó que, de acuerdo con estimaciones basadas en las líneas de pobreza por ingresos del INEGI, una familia urbana de cuatro integrantes requiere aproximadamente 19 mil 942 pesos mensuales para cubrir necesidades alimentarias y no alimentarias básicas.

En cuanto a la situación económica de Chihuahua, Alex Domínguez manifestó su preocupación por la pérdida de empleos en Ciudad Juárez, donde los registros de la industria maquiladora muestran una disminución de 73 mil 896 puestos de trabajo entre junio de 2023 y agosto de 2026.

Explicó que la incertidumbre arancelaria, las dificultades en las operaciones aduaneras y la postergación de inversiones representan factores que afectan directamente la competitividad de la frontera.

A esta problemática se suma una variación anual negativa de 0.2 por ciento en el empleo formal de Chihuahua durante octubre de 2026.

El congresista federal también hizo un llamado al gobierno de la República para atender el deterioro de la infraestructura carretera en Chihuahua, donde un diagnóstico estatal difundido en 2024 identificó más de 1,571 kilómetros de carreteras federales en condiciones de malas a regulares.

Precisó que se estima una inversión superior a los 9 mil millones de pesos para rehabilitar la red carretera, por lo que consideró indispensable que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 contemple recursos suficientes para atender esta necesidad.

En materia de seguridad, explicó que los delitos de alto impacto como el homicidio doloso y la extorsión continúa representando una amenaza para la tranquilidad de las familias y las actividades productivas.

De acuerdo con la ENVIPE 2026 del INEGI, la tasa nacional estimada de extorsiones pasó de 5,791 delitos por cada 100 mil habitantes adultos en 2024 a 6,831 en 2025, lo que representa un incremento cercano al 18 por ciento.

Asimismo, destacó que, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, el 55.3 por ciento de las personas adultas encuestadas manifestó sentirse insegura al viajar por carretera, mientras que entre enero y septiembre de 2026 se registraron 3,646 carpetas de investigación por robo a transportistas en el país.

El presidente estatal del PRI sostuvo que la inseguridad también afecta a las mujeres, pues el 9.2 por ciento de las mujeres adultas encuestadas en áreas urbanas reportó situaciones de violencia en el entorno familiar durante el periodo comprendido entre octubre de 2025 y septiembre de 2026.

Finalmente, Alex Domínguez reiteró que el PRI continuará señalando las problemáticas que afectan a Chihuahua y exigiendo que los recursos públicos se traduzcan en mejores condiciones de vida para la población.

“El país necesita resultados en seguridad, infraestructura, empleo y economía familiar. Los hogares de los mexicanos requieren soluciones concretas que les permitan vivir con tranquilidad, acceder a mejores oportunidades y recuperar su poder adquisitivo”, concluyó.