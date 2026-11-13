Detuvo Policía Municipal a un hombre y asegura motocicleta con placas sobrepuestas en Fashion Mall

Agentes de la Policía Municipal detuvieron a quien se identificó como Sergio Adrián E. M., de 41 años, y aseguraron una motocicleta con placas sobrepuestas en el estacionamiento de Fashion Mall.

Durante un recorrido preventivo, una persona alertó a los agentes sobre una motocicleta que tenía el tablero encendido. Al consultar las placas, los policías confirmaron que correspondían a una motocicleta Vento modelo 2024, mientras que la unidad en el estacionamiento era una BMW blanca modelo 1988.

Durante el aseguramiento, un guardia de seguridad de la plaza señaló al hombre como posible usuario de la motocicleta. Los agentes lo localizaron y detuvieron en el área de cines del centro comercial.

El detenido fue trasladado a la Fiscalía de Distrito Zona Centro para las investigaciones correspondientes y la motocicleta quedó resguardada en el corralón del C4.

El presente documento es de carácter informativo. La persona mencionada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia.