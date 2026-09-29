Detuvo Policía Municipal a presunto responsable de robo con violencia a comercio; aseguraron efectivo

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 29 de septiembre de 2026.- Elementos de la Subdirección de Inteligencia de la Policía Municipal detuvieron a Irving S. Q., de 46 años, por su probable participación en un robo con violencia a una tienda OXXO ubicada en la calle Fresno, de la colonia Granjas.

Las diligencias de investigación permitieron identificar un vehículo tipo Tornado presuntamente relacionado con el hecho. En coordinación con el Departamento de Análisis Técnico (DAT), los agentes dieron seguimiento a la unidad y la localizaron en el cruce de las calles Río Aros y Privada de Cholula, donde realizaron la detención.

Durante la intervención, los policías aseguraron efectivo, una navaja y el vehículo, los cuales quedaron a disposición del Ministerio Público junto con el detenido.

De acuerdo con la información recabada por los agentes, el hombre podría estar relacionado con otros dos robos con violencia: uno ocurrido este mismo día en la ferretería Quintas del Sol, ubicada en Río Aros y Tecnológico, y otro registrado el 24 de septiembre en una tienda OXXO de Juan Escutia y Sucre.

La autoridad investigadora dará seguimiento a los hechos para determinar su posible participación en estos casos.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.