Detuvo K9 a joven con presunta marihuana durante recorrido de vigilancia

H.Ciudad de Chihuahua, Chih., a 23 de enero de 2026.- Durante labores de vigilancia y prevención del delito, elementos del Grupo de Reacción K9 realizaron la detención de un masculino en el cruce de las calles Portal de Ébano y Arco de Cantera.

Los agentes se percataron de un individuo que, al notar la presencia de las unidades, adoptó una actitud ofensiva, al realizarle la revisión se le localizó en el pantalón un envoltorio de plástico transparente que contenía una hierba verde, seca y olorosa, con las características propias de la droga conocida como marihuana.

Ante el hallazgo se realiza la detención de quien se identificó como Cristian Aramys H. H., de 18 años, a quien se le dieron a conocer los derechos que le asisten.

El detenido fue trasladado al Centro de Detención Zona Norte para su registro correspondiente, mientras que la sustancia asegurada ante un juez cívico, para posteriormente ser puesto a disposición de la Fiscalía Zona Centro, quien continuará con las investigaciones correspondientes.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.