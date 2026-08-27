Detienen a tres personas por posesión de mariguana en la colonia Federico Piñón

• Dos de los detenidos son menores de edad

Como resultado de los operativos para combatir el narcomenudeo y la disuasión de los delitos en la ciudad de Parral, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) detuvieron en flagrancia a tres personas por su probable responsabilidad en el delito de posesión simple de narcóticos.

Los presuntos, son un masculino de 24 años de edad, de nombre Brayan Alexis V. P. y dos adolescentes de 16 años de edad, de iniciales G.Y.S.R. y J.O.R.A., a quienes, tras una revisión corporal se encontró entre sus pertenencias tres bolsas de plástico con diversas porciones de mariguana y un cigarrillo forjado con el mismo enervante.

Tras informarles sus derechos, los detenidos y la droga asegurada, fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur que realizará las investigaciones correspondientes para definir su situación legal.

Con estas acciones que se realizan de manera permanente y gracias a las denuncias anónimas, se combate la compra y venta de droga, garantizando seguridad a la población.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).

**Toda persona adolescente debe ser considerada y tratada como inocente en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia firme emitida por órgano jurisdiccional en los términos señalados en esta ley (artículo 26 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes).