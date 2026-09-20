Detienen a Mariana N. por muerte de menor en campamento de academia militarizada en Morelos

Autoridades detuvieron a una mujer identificada como Mariana N. por la muerte de un menor en un campamento realizado por la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc en Morelos.
De acuerdo con autoridades de la Academia Militarizada Ollin Cuauhtémoc, el menor manifestó dolor y después se desmayó, pero su madre afirmó que de acuerdo con testigos los alumnos “fueron torturados“.
En mayo de ese año los docentes Angélica y Juan Carlos fueron detenidos por homicidio calificado.
Asimismo, la academia fue clausurada temporalmente si bien terminó por cerrar.
Investigaciones arrojaron a Mariana N. como probable partícipe en los hechos, con lo que se giró una orden de aprehensión en su contra, misma que se cumplimentó en la Ciudad de México.
Se espera que en próximas horas la detenida comparezca ante un juez para determinar su situación legal, por el delito de homicidio calificado.
Con información de N+