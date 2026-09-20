Detiene AEI a masculino por delitos contra la salud en Galeana

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, detuvieron a quien se identificado como Sergio Humberto M. S., por delitos contra la salud, en el municipio de Galeana.

La detención se realizó con la colaboración del Ejército Mexicano, en la carretera Galeana-Buenaventura, cruce con Niños Héroes, de la colonia Lebaron, en donde se le detuvo para una revisión al vehículo que conducía de la marca Chevrolet, color arena, tipo pick up, y entre sus pertenencias encontraron 1.2 gramos de cristal.

El detenido de 39 años de edad y lo asegurado, quedaron a disposición de un agente del Ministerio Público para las indagatorias correspondientes que determinen su situación legal.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).