Detienen a hombre señalado por amenazar a su expareja; le aseguran un arma de fuego

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 27 de septiembre de 2026.- Elementos de la Policía Municipal, con apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, detuvieron a un hombre señalado por presuntamente amenazar con un arma de fuego a su expareja, en el cruce de las calles Óscar Ornelas y Cerro Coronel.

Tras recibir el reporte al 9-1-1, los agentes acudieron al lugar. La mujer les indicó que su expareja la había agredido verbalmente y le había apuntado al rostro con un arma. También señaló al hombre, quien se encontraba a unos metros.

Los elementos aseguraron una pistola calibre 9 milímetros con un cargador abastecido con tres cartuchos útiles.

El detenido, identificado como Jair Odín C. F., fue trasladado al Centro de Detención Municipal y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado junto con el arma y los cartuchos. Durante su registro, se informó a los agentes que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de robo.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.