Detienen a exservidora por perjuicio al Bowí, transfirió dinero a cuenta personal

La Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua (FACH) cumplimentó este martes 29 de septiembre una orden de aprehensión en contra de C.M.A.J., por su probable participación en el delito de peculado con penalidad agravada, derivado de la presunta disposición indebida de más de 645 mil pesos pertenecientes a la empresa paraestatal Operadora de Transporte Vivebús Chihuahua S.A. de C.V. (“Bowí”).

De acuerdo con las indagatorias ministeriales, entre el 16 de junio de 2024 y el 22 de julio de 2025, la imputada, quien se desempeñaba como Jefa del Departamento de Contabilidad de dicha entidad, presuntamente aprovechó sus funciones para realizar 32 transferencias bancarias desde cuentas de la empresa en BBVA México hacia una cuenta personal a su nombre por la suma imputada.

El mandamiento judicial fue ejecutado alrededor de las 13 horas de este martes 29 de este mismo mes en el Municipio de Camargo, por elementos de la Policía de Investigación de la FACH. Tras su detención, fue puesta a disposición del Juez de Control competente para la celebración de la audiencia inicial, donde el Ministerio Público formulará la imputación correspondiente.

La investigación se originó a partir de una denuncia presentada el 7 de julio de 2025 por la representación legal de la operadora, tras detectar el desvío de recursos que afecta de manera directa el patrimonio público del Estado.

Con estas acciones, la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua reafirma su compromiso de vigilar y defender el patrimonio de las y los chihuahuenses, garantizando que todo quebranto a las finanzas estatales sea llevado ante los tribunales judiciales.