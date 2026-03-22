Detienen a 5 tras riña en juego de Monterrey vs Chivas

El encuentro de la Jornada 12, del Torneo Clausura 2026 entre Monterrey y Guadalajara, terminó con incidentes fuera y dentro del Estadio BBVA, donde se registraron enfrentamientos entre aficionados. La Policía de Guadalupe informó que cinco personas fueron detenidas, tres de ellas menores de edad.

El duelo, disputado en Monterrey, concluyó con victoria para Chivas por marcador de 3-2. El resultado generó tensión entre seguidores de ambos equipos, lo que derivó en riñas en las inmediaciones del inmueble deportivo.

De acuerdo con las autoridades municipales, los disturbios se dieron al finalizar el cotejo, lo que obligó a la intervención de elementos de seguridad pública.

Afición explota tras derrota de Rayados ante Chivas y desata riña afuera del estadio; hay 5 detenidos video: especialhttps://t.co/nx6cb7qIZo pic.twitter.com/SfXINjEBKM — Milenio Monterrey (@MilenioMty) March 22, 2026

“Como resultado de los hechos, se detuvo a tres menores de edad y dos mayores, quienes quedaron puestos a disposición del Ministerio Público por el delito de violencia en espectáculos deportivos”.

Además de estas detenciones, se informó que nueve personas más fueron arrestadas por faltas administrativas, lo que elevó el número total de asegurados durante la jornada.

Riñas dentro y fuera del estadio tras el Monterrey vs Chivas

Los reportes señalan que las broncas se presentaron tanto en las afueras como al interior del estadio, donde seguidores de Monterrey y Chivas protagonizaron enfrentamientos. La situación requirió la presencia de cuerpos de seguridad para restablecer el orden.

Además, los incidentes ocurrieron en vísperas del partido de repechaje rumbo a la Copa del Mundo 2026, que se disputará en el mismo escenario entre las selecciones de Bolivia y Surinam. El ganador de ese encuentro enfrentará a Irak el próximo 31 de marzo, en busca de un boleto al torneo internacional.

En lo deportivo, el partido fue de alta tensión. Chivas dominaba con un 3-0 hasta el minuto 80, pero Monterrey reaccionó con dos goles en cinco minutos y tuvo la oportunidad de empatar en tiempo agregado. Sin embargo, el guardameta Raúl ‘Tala’ Rangel se convirtió en figura al detener el penal de Uroš Đurđević, asegurando la victoria visitante.

Con este resultado, Chivas se mantiene como líder del Clausura 2026 con 30 puntos, mientras que Rayados ocupa el noveno lugar con 14 unidades, aún sin asegurar un puesto dentro de los primeros ocho.

Con información de FoxSports