Detienen a 3 en Parral por posesión de droga

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por Gilberto Loya, informó la detención de tres personas del sexo masculino por posesión simple de droga en el municipio de Hidalgo del Parral, como parte de los operativos permanentes de vigilancia y disuasión del delito.

La intervención fue realizada por elementos de la Subsecretaría de Despliegue Policial durante recorridos preventivos en la colonia Parral Vive, donde fueron asegurados Eleazar M.M., Martín M. V. e Irving B. S., a quienes se les localizó un envoltorio con hierba seca con características propias de la marihuana.

Esta acción se llevó a cabo en estrecha coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Agencia Estatal de Investigación (AEI), particularmente con personal de la Unidad de Delitos contra la Vida, fortaleciendo el trabajo conjunto en el seguimiento de hechos delictivos en la región.

Los detenidos fueron informados de sus derechos conforme a los lineamientos establecidos y puestos a disposición de la autoridad competente para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

Asimismo, como parte de las indagatorias, se mantiene seguimiento mediante la Plataforma Centinela respecto a la posible vinculación de los detenidos con otros hechos delictivos, lo cual es analizado por las instancias correspondientes.

La SSPE refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con las distintas corporaciones de seguridad para fortalecer la paz y la seguridad en el estado.