Detienen a 2 en Juárez con arma de fuego, droga y dos granadas activas

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que encabeza Gilberto Loya, llevaron a cabo en Ciudad Juárez la detención de dos hombres identificados como Javier Iván G. A., de 38 años, así como Fabián Andrés B. C., de 37 años de edad, a quienes les fue asegurada un arma de fuego, cargadores, droga y dos granadas activas.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del pasado lunes en el fraccionamiento Waterfill Río Bravo, cuando los elementos del Grupo Especial de Detectives realizaban recorridos de vigilancia y seguridad. Fue ahí cuando observaron sobre la calle Oklahoma al par de sujetos, quienes se encontraban manipulando lo que parecía ser un arma de fuego.

La situación derivó en que los elementos se acercaran para la debida revisión, en la cual se les localizó y aseguró una bolsa plástica con 13.9 kg de presunta marihuana, además de 4 paquetes individuales con 932 gramos de la misma droga, así como una bolsa extra con 300 gramos de semillas de marihuana.

Asimismo, entre las pertenencias de los hombres se encontraban dos granadas calibre 40 mm, cuatro cargadores y un arma de fuego corta.

La situación en mención finalizó en el arresto formal del par para su posterior puesta a disposición ante el Ministerio Público, en función de continuar con las investigaciones correspondientes.

Estas acciones forman parte de la estrategia de seguridad impulsada por la SSPE para retirar de las calles armas y sustancias ilícitas que representan un riesgo para la ciudadanía, y refrendan el compromiso de la corporación para combatir frontalmente a los generadores de violencia y preservar la tranquilidad de las familias chihuahuenses.