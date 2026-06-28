Detiene SSPE en Juárez a presunto integrante de grupo delictivo, aseguran 3 armas de fuego y droga

– El detenido está relacionado con investigaciones por homicidio, privación de la libertad y otros hechos delictivos registrados en Ciudad Juárez

Como resultado de los trabajos permanentes de vigilancia, prevención e investigación que realiza la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), elementos de la Dirección General de Investigación Especializada en Delitos Prioritarios detuvieron en Ciudad Juárez a un presunto integrante de un grupo delictivo, a quien le aseguraron tres armas de fuego cortas, casi 400 gramos de marihuana y un vehículo.

La intervención se registró el 27 de junio sobre el cruce de las avenidas Benemérito de las Américas y Plutarco Elías Calles, en la colonia Benito Juárez, cuando personal operativo detectó un vehículo con placas del estado de Texas, cuyo conductor mostró una actitud evasiva al percatarse de la presencia policial, por lo que se realizó una inspección preventiva conforme a los protocolos de actuación.

Durante la revisión del vehículo, los agentes localizaron tres armas de fuego cortas ocultas debajo del asiento trasero, así como una bolsa con aproximadamente 386 gramos de hierba con las características propias de la marihuana.

Ante estos hechos fue detenido Arturo Elías M.C, de 39 años de edad, por su probable responsabilidad en los delitos de Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y Delitos contra la Salud.

Como parte del aseguramiento fueron decomisadas una pistola calibre 9 milímetros, una pistola calibre .45 Auto, una tercera pistola calibre 9 milímetros sin marca visible, todas con sus respectivos cargadores, además del vehículo en el que se transportaban y el narcótico localizado.

Derivado de los trabajos de inteligencia e investigación de la SSPE, el detenido se encuentra relacionado con diversas investigaciones por hechos de alto impacto registrados en Ciudad Juárez, entre ellos el homicidio de un elemento activo de Seguridad Penitenciaria ocurrido en junio de 2024, otro homicidio registrado en mayo de 2026, así como una investigación por privación de la libertad registrada ese mismo mes.

El detenido, las armas, la droga y el vehículo fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, autoridad que dará continuidad a las investigaciones correspondientes y determinará su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado mantiene de manera permanente acciones de inteligencia, investigación y despliegue operativo para combatir a los generadores de violencia, retirar armas y drogas de las calles y fortalecer la seguridad de las familias chihuahuenses.