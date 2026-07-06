Detiene SSPE a sujeto con arma y droga en Ciudad Juárez

Fue alrededor de las 2:30 de la tarde del domingo, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, encabezada por Gilberto Loya Chávez, llevaron a cabo el arresto de Omar C. T. en Ciudad Juárez, a quien se le aseguró un arma de fuego calibre .22, 37 cartuchos útiles, así como 13 envoltorios individuales de presunta metanfetamina.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Sina, en el fraccionamiento Finca Bonita, cuando los agentes de la Policía Estatal, en conjunto con Guardia Nacional y Defensa, realizaban recorridos de disuasión del delito y vigilancia. Al avistar al hombre, este, al percatarse de la presencia policial, adoptó una actitud evasiva y emprendió la retirada inmediata.

Esta acción derivó en que los agentes se acercaran al sujeto para llevar a cabo una revisión de rutina. Durante la inspección, se determinó que el hombre, de 45 años de edad, portaba entre sus pertenencias los artículos mencionados.

Estos hechos derivaron en su formal detención y posterior puesta a disposición ante el Ministerio Público, autoridad encargada de continuar con la investigación correspondiente.

Cabe resaltar que estas acciones forman parte de la estrategia de Gilberto Loya Chávez, la cual contempla recorridos permanentes en todo el estado. Dichos trabajos han permitido incautar constantemente armas de fuego y drogas, así como retirar de las calles a los generadores de violencia para garantizar la seguridad de las familias en el estado.