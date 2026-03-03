Detiene SSPE a masculino por posesión de arma en Chihuahua

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Subsecretaría de Despliegue Policial, detuvieron en el municipio de Chihuahua a un masculino por portación ilegal de arma de fuego, a quien le fue asegurada una pistola con 15 cartuchos útiles, así como una motocicleta sin placas, durante un operativo coordinado con corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

Los hechos se registraron el 3 de marzo de 2026, cuando elementos realizaban recorridos preventivos y disuasivos en coordinación con Policía Municipal, Policía Vial y personal de la DEFENSA, como parte de la Célula BOI.

Durante la intervención en la colonia Crucero, se realizó la inspección correspondiente, localizando entre las pertenencias del detenido un arma de fuego tipo pistola, abastecida con un cargador metálico y 15 cartuchos útiles.

El detenido fue identificado como Jean Nicole B.T, alias “El Balón 273”, de 30 años de edad, originario y residente de esta ciudad. En el lugar también fue asegurada una motocicleta sin placas y sin reporte de robo, así como un teléfono celular.

El masculino y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para las investigaciones correspondientes por el delito de portación ilegal de arma de fuego y cartuchos útiles.

La SSPE refrenda su compromiso de mantener operativos coordinados e interinstitucionales para fortalecer la seguridad y prevenir la comisión de delitos en la entidad.