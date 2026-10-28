Detiene SSPE a dos hombres en posesión de auto con Pre reporte de robo y arma de fuego

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), mediante labores de monitoreo de la Plataforma Centinela, detuvieron a dos hombres por su presunta relación con un robo a casa habitación con violencia, además de otros posibles delitos.

La intervención se realizó el 27 de octubre en el cruce de las calles J. Sánchez y M. Manuel Navarrete, en la colonia Anáhuac, dentro del Distrito Poniente de Ciudad Juárez

Durante la intervención, los agentes aseguraron un automóvil Nissan Sentra modelo 2014, color negro, que contaba con una predenuncia telefónica de robo. Asimismo, localizaron una pistola calibre .45 milímetros, marca Rock Island, con un cargador abastecido con cinco cartuchos útiles.

Entre los objetos asegurados también se encontraba una mochila azul con diversas herramientas, relacionada con el hecho reportado en perjuicio de un ciudadano de 44 años.

Jacob Iván Q.G y Jonathan Fabián M.B, fueron detenidos por su probable participación en los hechos y por conductas que podrían constituir delitos relacionados con la posesión del vehículo, la presunta violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como desobediencia y resistencia de particulares.

Los detenidos, junto con el vehículo, el arma, los cartuchos y los demás objetos asegurados, quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE), autoridad que determinará su situación jurídica y dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.

La SSPE mantiene el uso de herramientas tecnológicas y el despliegue de elementos operativos para atender reportes ciudadanos, fortalecer la vigilancia y contribuir a la prevención de delitos en Ciudad Juárez.