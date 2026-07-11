Detiene SSPE a 2 personas armadas en Ciudad Juárez

Durante el pasado viernes, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), encabezada por Gilberto Loya Chávez, llevó a cabo la detención de dos personas en Ciudad Juárez: un menor de edad y un sujeto identificado como Jesús Eduardo C. G., quienes tenían en posesión armas de fuego y un vehículo con reporte de robo.

Los hechos derivaron de investigaciones previas por delitos de homicidio doloso ocurridos el 7 de julio, uno en la colonia Valle de Allende y otro en la colonia Juanita Luna, donde además se registró el robo de un vehículo Nissan Sentra color negro.

Tras realizar labores de vigilancia, los elementos recibieron la alerta de analistas de la Plataforma Centinela, quienes detectaron el vehículo en circulación. La unidad fue interceptada por personal operativo sobre la avenida De los Aztecas, permitiendo realizar la intervención.

Al aproximarse los policías estatales, uno de los sujetos descendió del vehículo con un arma fajada a la cintura e intentó huir a pie; sin embargo, fue alcanzado de inmediato por los agentes. El segundo sujeto permaneció en el automóvil y, durante la inspección, se localizó un arma de fuego adicional, así como una bolsa de plástico que contenía 27 envoltorios con una sustancia con características similares a la cocaína.

Ambas personas fueron detenidas formalmente y, junto con lo asegurado, puestas a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes.

Estas acciones demuestran la efectividad de la Plataforma Centinela y de la operatividad policial de la SSPE, que además de generar resultados, forma parte de la estrategia de seguridad pública impulsada por Gilberto Loya, con el objetivo de mantener la paz y la tranquilidad en el estado.