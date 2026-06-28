Detiene Policía Municipal a un hombre por arrastrar un animal en la vía pública

_Fue presentado ante el Juez Cívico por una presunta falta administrativa; la investigación continuará para el esclarecimiento de los hechos._

_*H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 28 de junio de 2026.-*_ Derivado del seguimiento a un reporte ciudadano difundido en redes sociales y medios digitales, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal detuvieron a un hombre presuntamente relacionado con el arrastre de un animal en la vía pública, quien fue puesto a disposición del Juez Cívico por una probable falta administrativa, mientras las autoridades competentes continúan con la investigación para esclarecer lo ocurrido.

Como parte de las labores de investigación realizadas por la Subdirección de Inteligencia, se logró identificar un vehículo presuntamente relacionado con los hechos, el cual fue localizado en un domicilio de la colonia Tierra y Libertad.

En el lugar, el propietario fue señalado por vecinos en relación con un incidente ocurrido en el cruce de las calles Camilo Cienfuegos y Che Guevara.

De manera paralela, la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal dará seguimiento al procedimiento administrativo que corresponda conforme a la normatividad aplicable, sin perjuicio de las investigaciones que continúan en curso por parte de las autoridades competentes.

Asimismo, el Gobierno Municipal recuerda a la ciudadanía que existe un protocolo para el retiro y disposición adecuada de animales sin vida en la vía pública, con el objetivo de prevenir riesgos sanitarios y proteger la salud de la población. Este servicio puede solicitarse a través del Centro de Respuesta Ciudadana 072, extensión 6455, o mediante la aplicación Marca el Cambio.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal y la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal reiteran su compromiso de atender con seriedad cada reporte ciudadano, dar seguimiento conforme a la ley y mantener informada a la población conforme avancen las investigaciones y los procedimientos correspondientes.