Detiene Policía Municipal a tres personas por robo a casa habitación en Riberas de Sacramento-Fueron sorprendidos al interior del inmueble

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 23 de enero de 2026.– Elementos de la Policía Municipal realizaron la detención de dos hombres y una mujer por su presunta participación en un robo a casa habitación en la colonia Riberas de Sacramento.

Al arribar al lugar, los elementos fueron alertados sobre la presencia de dos personas del sexo masculino y una del sexo femenino, quienes presuntamente sustraían diversos objetos del interior de un domicilio, mismos que eran trasladados a un vehículo Nissan Máxima, color gris, estacionado en el exterior.

Durante la inspección del vehículo, los agentes localizaron cinco estuches que contenían cinco sierras de corte color negro, presuntamente sustraídas del inmueble. Asimismo, al revisar el domicilio, se detectaron daños en la puerta principal y se localizó en el interior a las tres personas señaladas, quienes al notar la presencia policial agredieron verbalmente a los oficiales e intentaron huir del lugar, sin lograrlo.

Las personas detenidas fueron identificadas como Jesús Iván G. D., de 23 años de edad; Enner Gibrán P. G., de 27 años; y Jenifer V. A., de 25 años, quienes fueron trasladados al Centro de Detención Municipal Zona Norte para su registro correspondiente y posteriormente puestos a disposición de la Fiscalía de la Zona Centro.

El vehículo asegurado fue remitido al corralón del C4.

El presente documento es meramente informativo y será la autoridad competente quien determine, en su momento, la responsabilidad de las personas mencionadas.