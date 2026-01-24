Detiene Policía Municipal a hombre con presunta droga equivalente a 33 envoltorios en la zona oriente

-Durante recorridos de vigilancia

Durante acciones de vigilancia y prevención del delito, elementos de la Policía Municipal realizaron la detención de un masculino en la calle Parque Peñalba, en la zona oriente de la ciudad.

Los elementos detectaron a una persona del sexo masculino realizando necesidades fisiológicas en la vía pública, por lo que procedieron a entrevistarse con él y efectuarle una inspección preventiva, localizándole dos envoltorios plásticos transparentes que contenían una sustancia sólida y granulada, con características similares a la droga conocida como cristal, con un peso equivalente a aproximadamente 33 envoltorios.

Por tal motivo, se realizó la detención de quien se identificó como Ramón Alexis H. C., de 33 años de edad, mismo que fue trasladado al Centro de Detención Zona Sur para su registro correspondiente. Posteriormente, la sustancia asegurada quedó a disposición de la Fiscalía de la Zona Centro, instancia que dará seguimiento a las investigaciones correspondientes.

El presente documento es meramente informativo y será la autoridad competente quien determine, en su momento, la responsabilidad de las personas mencionadas.