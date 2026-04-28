Detiene Policía Municipal a cuatro por delitos contra la salud durante “Operativo Verano Seguro”

-Policía Municipal mantiene despliegue para reforzar la seguridad.

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 28 de abril de 2026.– Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, adscritos al Grupo de Operaciones Motorizadas (G.O.M.), realizaron la detención de cuatro personas en distintos hechos, por su probable participación en delitos contra la salud.

En una primera intervención, agentes que patrullaban en la colonia Primero de Mayo aseguraron a un hombre identificado como Raúl Amado P. A., de 32 años de edad, luego de que arrojara un envoltorio que contenía una sustancia con características similares al “cristal”.

En otro hecho registrado en la colonia Punta Naranjos, fue detenida Tania Alejandra M. A., de 22 años, a quien, tras una inspección preventiva, se le localizaron dos envoltorios con sustancia granulosa con características de la misma droga.

Asimismo, en la colonia Las Malvinas, policías municipales detuvieron a Bruno R.R., de 44 años, luego de ser sorprendido consumiendo presuntamente droga en la vía pública y de intentar agredir a los agentes; durante la revisión se le encontró un envoltorio con marihuana equivalente a 10 porciones.

Finalmente, en la colonia Pavis Borunda, fue detenido Miguel René H. R., de 40 años, quien se encontraba consumiendo una sustancia con características de metanfetamina en la vía pública, localizándole además un envoltorio con la misma droga.

Todos fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

La Dirección de Seguridad Pública Municipal refrenda su compromiso de continuar trabajando en acciones de prevención y combate a los delitos que afectan la salud y seguridad de las y los chihuahuenses.