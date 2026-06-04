Detiene operativo contra narcomenudeo a tres hombres con cristal

Las acciones permanentes efectuadas por personal de la Agencia Estatal de Investigación y del Ejército Mexicano, para combatir el narcomenudeo, permitió la detención de tres personas en posesión de cristal en distintas intervenciones efectuadas en la ciudad de Cuauhtémoc.

El pasado martes 02 de junio, detuvieron a Silverio M. Z., de 53 años de edad, en las calles Río Grijalva y Río Santa María del Barrio Santa María, por la posesión de una bolsa de plástico que contenía 3.65 gramos de cristal.

Mientras que en las calles Cañón de los Ayala y Divisadero Tarahumara, del fraccionamiento Mirador, se detuvo a Armando Alejandro L. M., de 36 años de edad y a Eduardo A. G., de 30 años de edad, quienes andaban en una motocicleta, el primero de ellos traía 4.24 gramos de cristal y el segundo, 2.73 gramos de la citada sustancia.

Los detenidos, así como la droga asegurada fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, quedando a disposición del Ministerio Público de la Unidad de Investigación contra el Narcomenudeo.

Con estas acciones que se realizan de manera permanente y gracias a las denuncias anónimas, se combate la compra y venta de droga, garantizando seguridad a la población.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).