Detiene la AEI a sujeto por el delito de desobediencia y resistencia de particulares

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, de la Unidad de Delitos Diversos de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, detuvieron en flagrancia a quien dijo llamarse Óscar M. M., de 37 años de edad, por el delito de desobediencia resistencia de particulares.

Cerca de las 14:00 horas de este viernes, el sujeto se opuso a un mandato legítimo de la autoridad investigadora, en el cruce de las calles Galeana y Aviña, de la colonia Centro, del poblado de Puerto Palomas de Villa.

El detenido quedó a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, autoridad que continuará con la investigación correspondiente por el delito en mención.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).