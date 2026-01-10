Detiene la AEI a sujeto por el delito de desobediencia y resistencia de particulares

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, de la Unidad de Delitos Diversos de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, detuvieron en flagrancia a quien dijo llamarse Óscar M. M., de 37 años de edad, por el delito de desobediencia resistencia de particulares.

Cerca de las 14:00 horas de este viernes, el sujeto se opuso a un mandato legítimo de la autoridad investigadora, en el cruce de las calles Galeana y Aviña, de la colonia Centro, del poblado de Puerto Palomas de Villa.

El detenido quedó a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, autoridad que continuará con la investigación correspondiente por el delito en mención.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).

En otras noticias:

error: Content is protected !!
Síguenos en Redes
Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp