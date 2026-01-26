Detiene FDZS a pareja tras cateo en el que se aseguraron armas y droga

Como resultado de una investigación por delitos contra la salud en la ciudad de Parral, la Fiscalía de Distrito Zona Sur cumplimentó una orden cateo y detuvo en flagrancia a una pareja a la que le aseguraron armas de fuego, narcóticos y diversos objetos de interés criminalístico.

La diligencia efectuada este lunes, en un domicilio de la calle Rivera del Tíboli, de la colonia Infonavit Talleres, estuvo encabezada por Agentes del Ministerio Público, elementos de la Agencia Estatal de Investigación y Peritos de la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Narcomenudeo y contó con el apoyo de elementos del Ejército Mexicano.

En la vivienda cateada, las autoridades detuvieron en flagrancia a las personas identificadas como Luis S.A. y Vania Edith V.R., de 37 y 33 años de edad, respectivamente, a quienes se les aseguró lo siguiente:

01 pistola tipo escuadra, marca Ruger, calibre 9mm. con su cargador abastecido con dos cartuchos.

01 pistola tipo escuadra, marca Ruger, calibre 9mm. con su cargador abastecido con siete cartuchos.

02 cargadores calibre .45mm.

04 pipas de vidrio.

01 pipa de metal color azul.

01 frasco de vidrio con diversas porciones de marihuana.

01 envoltorio de plástico con diversas porciones de cocaína.

02 teléfonos celulares.

Los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público realizar las investigaciones correspondientes para determinar su situación legal, así como verificar si las armas se encuentran vinculadas con algún otro hecho delictivo.

Con dichas acciones que esta representación social y sus elementos policiacos realizan de manera permanente, se asegura la tranquilidad de la ciudadanía y se da continuidad al combate frontal de los delitos con la detención de los infractores.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los detenidos se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).