Detiene AEI Zona Centro a masculino por homicidio calificado

•⁠ ⁠El homicidio se cometió en el interior de un camión de ruta en la colonia Jardines de Oriente

Elementos la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, detuvieron con orden de aprehensión a Lorenzo Rafael P. M., por el delito de homicidio calificado.

La detención, de la citada persona de 50 años de edad, se llevó a cabo hoy miércoles, en la calle Rincón Norteño, de la colonia Rincón Parralense, en la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo a la investigación ministerial, el 28 de abril del año en curso, Lorenzo Rafael P. M., privó de la vida a un masculino en el interior de un camión, en el cruce de las calles Paseos del Pastizal y Peñalva, de la colonia Jardines de Oriente, en la ciudad de Chihuahua.

El detenido fue puesto a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, conocedor de la causa penal 1248/2026 para ser llevado a la audiencia de formulación de imputación.

Gracias al trabajo de investigación de los elementos ministeriales, es como se logra dar con los responsables de delitos de alto impacto, así como se proporciona seguridad a las víctimas de que se les hará justicia.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).