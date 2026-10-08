Localiza FEM a una adolescente reportada ausen en la ciudad de Cuauhtémoc

Agentes investigadores adscritos a la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, localizaron a la adolescente de iniciales G.G.C.G. de 13 años de edad, quien contaba con reporte de ausencia en la ciudad de Cuauhtémoc.

Las autoridades ubicaron a la menor de edad en la colonia Revolución Mexicana de la mencionada ciudad, horas después de que fue reportara ausente, hoy miércoles ante esta representación social hoy.

En la entrevista ministerial, se corroboró su estado de salud, expresó que no fue víctima de algún delito y que su ausencia fue voluntaria.