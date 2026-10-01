Detiene AEI Zona Centro a imputado por abuso sexual y lesiones dolosas en Camargo

•⁠ ⁠Incumplió la medida cautelar que se le había impuesto

La Unidad de Investigación de la Fiscalía de Distrito Zona Centro en el municipio de Camargo, logró que se impusiera la medida cautelar de prisión preventiva al imputado Jesús A. V., por el delito de abuso sexual con penalidad agravada en perjuicio de una adolescente, y por el delito de lesiones dolosas cometidas a un masculino.

De acuerdo con la investigación ministerial, el 1 de octubre de 2021, el imputado, de entonces 64 años de edad, llegó al negocio en donde trabajaba la víctima femenina, de 17 años de edad, y le hizo tocamientos de índole sexual.

La menor relató lo ocurrido a su padrastro, quien confrontó a Jesús A. V., y éste en respuesta lo golpeó, causándole fractura de mandíbula.

Como resultado de las investigaciones ministeriales, el imputado fue vinculado a proceso bajo la causa penal 96/2021, en la que obtuvo la suspensión condicional del proceso por ambos delitos, bajo medidas cautelares diversas.

No obstante, en septiembre del año en curso incumplió su presentación periódica ante el Tribunal, y se le declaró sustraído de la acción de la justicia, por lo que fue detenido este jueves 1 de octubre de 2026, con una orden de aprehensión cumplimentada por oficiales de la Agencia Estatal de Investigación (AEI)

Con el seguimiento que realiza la autoridad ministerial de esta representación social, para el cumplimiento de las medidas cautelares, se garantiza la justicia a las víctimas.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).