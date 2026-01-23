Detiene AEI Occidente a dos masculinos por violencia familiar

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, ayer jueves detuvieron con órdenes de aprehensión a dos masculinos que eran buscados por ejercer actos de violencia familiar, en la ciudad de Cuauhtémoc.

En las calles Agustín Melgar y Sonora de colonia República, detuvieron a Johan Carlo B. R., de 38 años de edad, mientras que en el Corredor Comercial detuvieron a Erick Antonio M. V., de 31 años de edad.

Fueron puestos a disposición de los Jueces de Control del Distrito Judicial Benito Juárez que emitieron las ordenes de aprehensión cumplimentadas, para llevarlos a la audiencia de formulación de imputación.

De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).