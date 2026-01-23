Detiene AEI Occidente a dos masculinos por violencia familiar

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, ayer jueves detuvieron con órdenes de aprehensión a dos masculinos que eran buscados por ejercer actos de violencia familiar, en la ciudad de Cuauhtémoc.

En las calles Agustín Melgar y Sonora de colonia República, detuvieron a Johan Carlo B. R., de 38 años de edad, mientras que en el Corredor Comercial detuvieron a Erick Antonio M. V., de 31 años de edad.

Fueron puestos a disposición de los Jueces de Control del Distrito Judicial Benito Juárez que emitieron las ordenes de aprehensión cumplimentadas, para llevarlos a la audiencia de formulación de imputación.

De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).

En otras noticias:

error: Content is protected !!
Síguenos en Redes
Facebook Instagram tiktok Youtube Envelope Whatsapp