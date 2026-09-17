Detiene AEI Noroeste a sujeto por delitos contra la salud y robo en NCG

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, detuvieron a quien se identificó Eduardo Felipe P. H., por delitos contra la salud y robo, cometido en el municipio de Nuevo Casas Grandes.

La detención en flagrancia de la citada persona de 39 años de edad, se realizó con la colaboración del Ejército Mexicano, en la calle Constitución y Juan Mata Ortiz, en donde fue sorprendida en posesión de un acumulador de batería, una hielera y una pulidora, robados, así como en posesión de 88 gramos de marihuana.

El detenido, junto con la droga y los objetos asegurados, quedaron a disposición de un agente del Ministerio Público que procederá con las indagatorias correspondientes.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (Artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).