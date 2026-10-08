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Detiene AEI Noroeste a pareja por el delito de violencia familiar en NCG

En seguimiento a una carpeta de investigación por el delito de violencia familiar agravada, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Noroeste, detuvieron con órdenes de aprehensión a una pareja que aparece como probable responsable.

La detención de Jorge Javier G. L., de 42 años de edad, y Mayrene Alejandra G. L., de 31 años de edad, se llevó a cabo este miércoles 07 de octubre, en la avenida Prolongación Francisco I. Madero, de la colonia Los Nogales, en el municipio de Nuevo Casas Grandes

Fueron puestos a disposición del Juez de Distrito Judicial Galeana conocedor de la causa penal para ser llevados a la audiencia de formulación de imputación.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).

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