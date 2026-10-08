¿Por qué Paulina Rubio no aparece en el comunicado donde los Timbiriches se deslindan de la serie? 

Sasha Sokol, Alix Bauer, Mariana Garza, Diego Schoening, Erik Rubín y Benny Ibarra cuestionaron la producción, pero Paulina Rubio no aparece entre los firmantes ni se ha pronunciado públicamente sobre el proyecto.

A un par de días del estreno de la serie Timbiriche en ViX, Sasha Sokol, Alix Bauer, Mariana Garza, Diego Schoening, Erik Rubín y Benny Ibarra hicieron público un comunicado para deslindarse de la producción. Sin embargo, hay una ausencia que llamó especialmente la atención: Paulina Rubio no aparece entre los firmantes.

¿Por qué Paulina Rubio no aparece en el comunicado de los Timbiriches contra la serie?

La serie utiliza el nombre e imagen relacionados con Timbiriche, pero ninguno de los seis integrantes asegura haber participado en su creación ni haber autorizado el uso de su imagen. Hasta ahora, Paulina Rubio tampoco se ha pronunciado públicamente sobre la serie ni sobre el comunicado de sus excompañeros.

Sin embargo, la ausencia de ‘La Chica Dorada’ ocurre en un contexto en el que la cantante lleva varios años enfocada principalmente en su carrera como solista y alejada de los proyectos grupales de Timbiriche.

Timbiriche (Cuartoscuro)

En distintos momentos se ha hablado de la posibilidad de reunir nuevamente a los integrantes originales, sin embargo, los intentos de concretar una gira o un proyecto con los siete miembros no han llegado a consolidarse.

Algunos de sus excompañeros, entre ellos Diego Schoening, han explicado anteriormente que la coordinación entre todos no siempre ha sido sencilla y que, aunque ha existido interés en distintos momentos, los tiempos y compromisos de cada uno han impedido cerrar un proyecto conjunto.

También han surgido especulaciones sobre posibles reencuentros y acercamientos entre Paulina y algunos de sus antiguos compañeros, pero hasta ahora no se ha concretado una reunión de los siete integrantes originales en un proyecto formal.

Por ello, aunque Paulina es una de las figuras más identificadas con la historia de Timbiriche, su nombre no aparece en el mensaje que los otros seis integrantes difundieron ante el próximo estreno de la serie.

Timbiriches se deslinda la serie

En el comunicado, Sasha, Alix, Mariana, Diego, Erik y Benny dejaron claro que no participaron en la producción ni fueron consultados sobre las historias que se presentan.

“Durante más de cuatro décadas Timbiriche ha sido una parte fundamental de nuestras vidas. Crecimos juntos compartiendo escenarios, canciones, alegrías, momentos difíciles y experiencias profundamente personales. También hemos tenido el enorme privilegio de que millones de personas hagan suya una parte de esta historia”, inicia el comunicado.

Los integrantes también cuestionaron que la serie se presente bajo el nombre del grupo sin que ellos hayan intervenido en su elaboración.

“Ante el próximo estreno en Vix de una serie llamada ‘Timbiriche’ queremos hablar con claridad y con una sola voz. Ninguno de nosotros participó en la creación de esta serie ni fuimos consultados sobre las historias que en ella se cuentan. Tampoco autorizamos el uso de nuestra imagen, voz o identidad”, subraya el mensaje publicado en las redes sociales de Sasha, Alix, Mariana, Diego, Erik y Benny.

Los seis integrantes señalaron además que, a pocos días del estreno, ni siquiera habían sido invitados a ver la producción, por lo que desconocían el contenido que finalmente llegará a la plataforma.

“La serie que está por estrenarse no es la historia de Timbiriche contada por nosotros”, señalaron.

Aunque rechazaron tener participación en la serie de ViX, los seis integrantes dejaron abierta la posibilidad de contar su propia historia en el futuro y bajo sus propias condiciones: “Quizá algún día decidamos contarla pero entonces, será con respeto por quienes la vivimos y en nuestra propia voz”, señalaron.

El mensaje concluyó con un agradecimiento a quienes han acompañado al grupo durante más de cuatro décadas: “Gracias por tantos años de cariño, Alix, Diego, Mariana, Erik, Benny y Sasha”.