Aficionados invaden cancha y agreden a árbitro durante partido en Kenia

El árbitro John Sulwe fue agredido por aficionados durante un partido de futbol en Nairobi, Kenia. Fotograma tomado de video compartido en la cuenta de X @MickyJnr__

Nairobi. El futbol keniano se encuentra conmocionado luego de que un árbitro fuera perseguido y agredido el martes por decenas de aficionados tras señalar un penal durante un partido por la permanencia en la máxima categoría.

Las imágenes de lo ocurrido se viralizaron rápidamente en redes sociales. En ellas se observa al árbitro John Sulwe marcar un penal en contra del Kariobangi Sharks, cuyos jugadores, vestidos de blanco y verde, lo rodearon de inmediato y lo empujaron.

Poco después, decenas de aficionados del club invadieron la cancha del Complejo Deportivo de Ulinzi, en Nairobi.

Al minuto 68 del encuentro, el Kariobangi Sharks, equipo de la capital keniana, ganaba 2-1. Sin embargo, si el Mombasa United, club de la segunda ciudad más importante del país que milita en segunda división, convertía el penal, quedaría en una posición favorable para conseguir el ascenso, luego de haber ganado 2-1 el partido de ida.

El marcador ya no se modificó, pues el árbitro tuvo que ser evacuado tras recibir numerosos golpes de aficionados, mientras personal del estadio intentaba protegerlo.

En las imágenes también se observa cómo un aficionado lanza una silla de plástico que pasa a centímetros de la cabeza del silbante.

“Qué vergüenza”, tituló el diario The Standard, en un artículo acompañado de una fotografía de John Sulwe haciendo una mueca mientras un hombre con una gorra amarilla le propina un puñetazo en el rostro.

Por su parte, el periódico keniano The Star destacó que el encuentro “se hundió en el caos”.

Hasta el momento, ni la Federación Keniana de Futbol (FKF) ni los dos equipos involucrados se han pronunciado sobre el incidente.

Partido estaba marcado por polémica sobre el descenso

El encuentro ya estaba rodeado de controversia, debido a que el Kariobangi Sharks pertenece a un expresidente de la FKF y terminó el campeonato en la posición 16, que implicaba su descenso.

Sin embargo, el club impugnó ante la justicia tanto su descenso como el ascenso del Mombasa United.

Después de un prolongado conflicto, la federación keniana, involucrada anteriormente en diversos casos de corrupción, decidió organizar dos partidos de desempate para resolver la disputa.

Kenia será uno de los países anfitriones de la próxima Copa Africana de Naciones, junto con Uganda y Tanzania, prevista para junio de 2027.