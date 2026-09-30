Detiene AEI Noroeste a mujer en posesión de vehículo robado en NCG

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, detuvieron a quien se identificó como Carolina M. R., por el delito de posesión de vehículo con reporte de robo, en Nuevo Casas Grandes.

La detención de la mencionada persona se realizó en conjunto con elementos del Ejército Mexicano, en la calle Azahar y Tokyo, de la colonia PRI, en donde se revisó el vehículo que tripulaba del automóvil Chevrolet, línea Equinox, modelo 2014, color blanco, y se conoció que cuenta con reporte de robo interpuesto el 10 de noviembre del 2025.

La detenida de 32 años de edad y el vehículo asegurado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público para las indagatorias correspondientes que determinen su situación legal.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).