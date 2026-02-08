Detiene AEI a sujeto por posesión de marihuana en la Col. Héroes de la Revolución

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron a quien se identificó como José Ángel O. C., por el delito contra la salud, en la colonia Héroes de la Revolución, en Ciudad Juárez.

La detención en flagrancia fue ayer en la calle A. Casso López cruce con Zafra, en donde los agentes le realizaron una revisión corporal y localizaron entre sus pertenencias seis envoltorios de plástico que contenían una hierba seca y olorosa con las características de la mariguana, con un peso de 36 gramos.

El detenido, junto con la droga asegurada, quedó a disposición del agente del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes que determinen su situación jurídica.