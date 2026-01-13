Destaca Pensiones Civiles abastecimiento del 82% en Farmacia, por entregar 2da etapa de remodelación en Urgencias

El director de Pensiones Civiles del Estado, Heriberto Miranda Pérez dio a conocer que a finales del 2025 se llevó a cabo un proceso de licitación para la compra de medicamento, a fin de abastecer las farmacias durante los últimes meses del año, así como enero y febrero del 2026.

Actualmente, destacó que se cuenta con un abastecimiento del 82 por ciento, con algunos medicamentos que se están surtiendo por medio de farmacias particulares, mediante la entrega de vales a las y los pacientes, así como otras claves que no se tienen en existencia por desabasto nacional y para las cuales se buscan otras alternativas.

Asimismo, el titular de Pensiones Civiles señaló que el mes pasado se hizo entrega de una ambulancia para la Delegación de Chihuahua y una para la Delegación de Ciudad Juárez.

Adicionalmente, en febrero se estará haciendo entrega de la segunda etapa de remodelación de la sala de Urgencias en la Delegación Chihuahua, que consiste en hacer las adecuaciones para consultorios de Triage, Ginecología, Ortopedia y Pediatría, además de un área para la consulta y atención de paramédicos, enfermería y el jefe de Urgencias.

Agregó que la tercera etapa consiste en la adecuación de la sala de espera de Urgencias, la construcción de un elevador y un puente que conectará Laboratorio con Imagenología.