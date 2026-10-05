Destaca AEI Occidente detenciones con órdenes de aprehensión por homicidio en septiembre

La Agencia Estatal de Investigación dio a conocer los resultados obtenidos en septiembre de 2026, en los que destaca el cumplimiento de órdenes de aprehensión de personas que eran buscadas por homicidio.

De acuerdo al informe de resultados, en ese periodo se logró la detención de 47 personas que contaban con órdenes de aprehensión, cuatro de ellos por el delito de homicidio, y se detuvo a 37 personas en el término de la flagrancia por diversos delitos, una de ellas por homicidio.

Entre las actividades relevantes, destacó la intervención de los elementos de la AEI en conjunto con personal del Ejército Mexicano, en el Municipio en el municipio de Nonoava, en donde aseguraron 8 armas largas, 2 mil 294 cartuchos de diferente calibre y un vehículo clonado similar a los utilizados por la Secretaría de la Defensa Nacional.

El informe de las actividades de la AEI indica que en septiembre se realizaron se 151 operativos, se localizó a 22 personas que contaban con reporte de ausencia, cumplimentaron 8 cateos, recuperaron 14 vehículos robados y se aseguraron otros 13 para investigaciones ministeriales.

También, aseguraron 1.042 kilos de mariguana, 45.6 gramos de cocaína y 106.2 gramos de cristal, además, 15 armas de fuego, de las cuales 12 son armas largas y 03 son cortas, así como 2 mil 896 cartuchos de diferente calibre.