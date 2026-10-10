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Ejecutan a dos hombres en la colonia El Porvenir

Dos hombres fueron ejecutados esta noche en calles de la colonia El Porvenir ubicada al norte de la ciudad.

Fue en las calles privada de Mina San Agustín y calle Mina navegante en la colonia porvenir en donde arriban sujetos y ultiman a dos hombres de alrededor de 35 años.

Los hoy fallecidos no han sido identificados por lo cual se esperan más detalles.

En el lugar se localizan casquillos 9mm y 45 milímetros, mismos que quedaron en la vía pública.

En la zona se llevó a cabo un fuerte operativo en la zona unidades policiacas de todas las corporaciones.

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