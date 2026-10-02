‘Al día siguiente’, el corto que aborda el abuso sexual desde una mirada masculina, gana en Shorts México

El director Luis Enrique V. Schettino presentó ‘Al día siguiente’, un cortometraje inspirado en historias cercanas que explora el silencio y las secuelas de una agresión sexual.

Para Luis Enrique V. Schettino, contar una historia sobre abuso sexual no surgió únicamente de una inquietud cinematográfica. El director de Al día siguiente, su segundo cortometraje, llegó al proyecto después de conocer de cerca historias de víctimas y leer testimonios que lo llevaron a preguntarse qué ocurre con una persona después de una agresión.https://terrific-live-polls.web.app/timeline/carrousel?number-of-items=10&is-redirect=false&shopPageUrl=https%3A%2F%2Fwww.quien.com%2Fespectaculos%2F2026%2F10%2F01%2Fal-dia-siguiente-el-corto-que-aborda-el-abuso-sexual-desde-una-mirada-masculina-gana-en-shorts-mexico&id=nlXrPDh1D6SfGAZVSSLk&storeId=xFLoOfwsfDq9VSYEfsrw&terrificUserId=01a0889e-8283-736b-ba9b-3a3df13fcfaf&loadStrategy=eager

Al día siguiente explora el abuso sexual desde una mirada masculina

El cortometraje ganador del premio al Mejor cortometraje – Competecia Méxicana NEOMEX, dentro del Shorts México (Festival Internacional de Cortometrajes de México) pone el foco en Santi, un hombre que enfrenta las consecuencias de una agresión sexual. Más que mostrar el momento del abuso, el director decidió concentrarse en el silencio, la confusión y el trauma que pueden permanecer después.

“La idea surgió después de ver cartas de víctimas, escuchar historias cercanas a mí. Alguien muy cercana a mí vivió algo parecido. No está basado en su vida, pero pasó por algo muy similar” contó el director en entrevista para Quién.

Al día siguiente (Cortesía)

A partir de esas experiencias, surgió una pregunta que terminó por convertirse en uno de los ejes de la historia: Cómo el silencio puede llegar a tener impacto en la vida de una persona y en todo su entorno.

Uno de los principales retos para Schettino fue decidir desde qué momento contar la historia. En Al día siguiente, la agresión no es el centro de la película; lo importante es lo que sucede después y cómo el personaje intenta procesar algo que acaba de ocurrir.

“Porque, para mí, el acto no era relevante. No quería que se volviera una película del agresor, quería que se volviera una película de quien lo vive”, explicó. “Por ejemplo, cuando eran hombres pasaban décadas sin decir nada y sin poder afrontarlo, sin poder decir quiénes eran sus agresores y para mí era muy interesante y muy importante hablar de las consecuencias que tiene en una persona un acto como éste”.

Por eso, el cortometraje sigue a Santi durante un periodo aparentemente breve, pero que para él se vuelve interminable. El personaje decide guardar silencio mientras intenta entender lo que acaba de vivir.

El director también tomó la decisión de que el agresor fuera alguien cercano al protagonista. Para él, esto permitía explorar otra dimensión de la violencia sexual: la traición que puede existir dentro de relaciones construidas a partir de la confianza. “Cuando empecé a escribir el guión para mí era importante hablar del tema de la traición entre gente cercana, de cómo hasta en nuestros círculos sociales no conocemos a la gente que nos rodea”, explicó. “También te puede pasar adentro de tu casa”, recalcó.

Al día siguiente busca mostrar los prejuicios que enfrentan los hombres víctimas

Aunque Al día siguiente está protagonizado por un hombre, Schettino aclara que su intención no era presentar la violencia sexual como un problema exclusivo de un género. Su interés estaba en mostrar la agresión como un ejercicio de poder y dominación.

“Mi enfoque era que la audiencia lo pudiera ver sin género. Que pudiera ver el acto como es”, aseguró Schettino.

Para el director, también era importante abordar los prejuicios que pueden enfrentar los hombres cuando son víctimas de violencia sexual, particularmente en contextos donde todavía existen ideas relacionadas con la masculinidad y la obligación de mostrarse fuertes.

“Los prejuicios que pueden llegar a tener los hombres: por qué no dicen algo, ¿no? El que los hacen menos hombres, que los van a ver como inferiores”, explicó.

Esa mirada también está presente en el entorno de Santi, donde Schettino retrata una sociedad marcada por comportamientos machistas y una falta de empatía entre los propios hombres: “Como que no hay una red de apoyo, no hay una red de empatía”, señaló. “Realmente solo buscan el privilegio o abusan de su privilegio… como el personaje de Jorge”.

Sin embargo, el director tenía claro que no quería que la película dependiera de imágenes explícitas para generar una reacción. Su apuesta fue colocar al espectador en el lugar del personaje y hacer que experimentara su angustia.

“Nosotros no queríamos hacer algo como que cayera en lo morboso o en lo traumático, en lo gráfico. Sino, más bien, queríamos enfocarnos en cómo vive este personaje esta agresión”.

Esa respuesta ya la ha comenzado a recibir durante las primeras funciones de Al Día Siguiente en Shorts México. Schettino cuenta que algunos espectadores se le han acercado para hablarle de la angustia y la impotencia que les provocó acompañar a Santi durante la historia.

“Me gustaría que la audiencia se quedara es con eso: simpatizar y empatizar con el personaje, que vean cómo se vive todo esto. Y que al final no solo lo piensen, sino que lo sientan”.

Para Schettino, esa reacción es precisamente parte del propósito de su segundo cortometraje: generar una conversación sobre el abuso sexual desde un lugar que no se limite al momento de la agresión, sino que permita entender las consecuencias, el silencio y las dificultades que pueden aparecer cuando una víctima intenta procesar lo ocurrido.

El cortometraje Al dia siguiente forma parte de la selección oficial de la 24 edición del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) de 2026.