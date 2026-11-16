Camila Fernández vence a Nodal y Pepe Aguilar en los Latin Grammy; la reacción de su papá, El Potrillo, no tiene precio

Camila Fernández sumó un importante capítulo a la historia musical de su familia. La cantante mexicana, de 28 años, ganó su primer Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi por ‘La Fernández’, producción con la que se impuso a dos de los nombres más reconocidos del género: Christian Nodal y Pepe Aguilar.

Camila Fernández recibe su primer Grammy embarazada y entre lágrimas

La heredera de Vicente Fernández recibió el reconocimiento durante la ceremonia de Premiere de la edición 27 de los Latin Grammy, celebrada el jueves 12 de noviembre en Las Vegas.

Camila se llevó el gramófono frente a Christian Nodal, quien competía con Bandera Blanca, y Pepe Aguilar, nominado por Mi Suerte Es Ser Mexicano II. También estaban nominados Mariachi Sol de México de José Hernández, con La Voz de Mi Trompeta (50 Años).

La victoria tuvo un significado especial para Camila, hija de Alejandro Fernández y nieta de Vicente Fernández, quien se convirtió en la primera mujer de su familia en ganar un Latin Grammy. La cantante, que espera a su segundo hijo, no pudo contener las lágrimas cuando escuchó su nombre y subió al escenario para recibir el gramófono.

“No lo puedo creer, estoy cumpliendo un sueño”, expresó visiblemente emocionada. También agradeció a la Academia y a quienes votaron por su producción, a la que describió como un trabajo honesto.

Durante su discurso, Camila dedicó el reconocimiento a su hija Cayetana y al bebé que viene en camino. “Gracias a mi hija Cayetana, te amo. Gracias a este bebé que me está dando fuerza para estar acá. Este se va a Guadalajara. Gracias a mis papás, gracias a todos. ¡Y que viva México!”, dijo.

Alejandro Fernández celebra el triunfo de su hija

Uno de los momentos más emotivos fue la reacción de Alejandro Fernández, quien no ocultó el orgullo que sintió al ver a su hija conseguir uno de los premios más importantes de la industria musical latina.

A través de sus redes sociales, El Potrillo compartió un mensaje dedicado a Camila en el que dejó ver la emoción que le provocó la noticia.

“Aquí escribiendo esto con las de cocodrilo en los ojos y un orgullo que no me cabe en el pecho, porque esa chiquilla, que nunca dejó de cantar, hoy es ganadora de un LATIN GRAMMY”, escribió.

El cantante también destacó que Camila hizo historia dentro de su familia: “¡Nuestra primera mujer Fernández en lograrlo! Verte cumplir un sueño así de grande me llena el alma. Cachorra, sé cuánto has trabajado y cuánto te ha costado llegar hasta acá”.

Alejandro cerró su mensaje con una felicitación y una declaración de cariño: “Me faltan palabras, pero creo que estas lágrimas dicen mucho más de lo que podría escribirte. Muchas felicidades. Te amo”.

La reacción de su papá también conmovió a Camila. En una entrevista con Los Angeles Times, después de recibir el premio, la cantante contó que todavía no había leído la publicación de Alejandro cuando le hablaron de ella en la sala de prensa.

“¡Nombre!, mi papá me enseñó a trabajar, mi papá me enseñó a ser una mujer disciplinada, a creer en mí. Mi papá siempre me dijo que yo podía sola, y ahorita aquí estamos, sola y ganando”, expresó.

La intérprete también contó que habló con sus papás después de recibir el reconocimiento y que ambos le dijeron que estaban orgullosos de ella y que conocían el esfuerzo que había puesto en el disco.

Camila Fernández construye su propio camino musical

Aunque pertenece a una de las familias más emblemáticas de la música mexicana, Camila ha buscado desarrollar una identidad propia dentro de la industria. La Fernández es una muestra de ese camino y de su apuesta por la música ranchera y el mariachi.

En una entrevista previa con Los Angeles Times, la cantante explicó que entre sus influencias para este proyecto estuvieron Joan Sebastian e Intocable, artistas que inspiraron algunos de los sonidos presentes en el álbum.

El Latin Grammy llega así en una etapa importante de su vida, tanto personal como profesional: mientras espera a su segundo hijo, Camila consiguió su primer gramófono y sumó su nombre a la historia de reconocimientos de la familia Fernández.

Con información de Quién