Descarta René Chavira más cambios en el gabinete municipal

El alcalde suplente, René Chavira Venzor, descartó por el momento nuevos cambios en el gabinete municipal, luego de los movimientos registrados recientemente con la salida de algunos funcionarios y la llegada de nuevos perfiles a la administración.

Explicó que las modificaciones obedecen principalmente a decisiones personales de los funcionarios que solicitaron su salida, por lo que no responden a una reestructuración general del equipo de trabajo.

Chavira detalló que las salidas de la contadora Verónica Rodolfo y de Arturo García ya habían sido previamente abordadas con el alcalde, mientras que Jaime Calderón asumirá la Dirección de Planeación, al considerar que cuenta con amplia experiencia dentro de la administración pública y antecedentes como subdirector, además de haber ocupado otros cargos laborales.

En el caso de Ana Lucía, señaló que anteriormente se desempeñaba como jefa de la Oficina del Alcalde y ahora asumirá la Coordinación de Gabinete, como parte de un enroque dentro de la estructura municipal.

El presidente municipal reconoció la trayectoria y el compromiso de los funcionarios que han formado parte de la administración y reiteró que, hasta el momento, no se contemplan más cambios en el gabinete, aunque dejó abierta la posibilidad de que puedan presentarse movimientos si algún funcionario solicita su salida.